Областная Дума подвела итоги весенней сессии

Заседанием регионального парламента в среду завершилось парламентское полугодие – весенняя сессия. Краткие итоги шести месяцев подвел председатель облдумы Аркадий Фомин.

Он отметил, что за полгода Думой принято более 60 законов. Особое внимание депутаты уделяли вопросам бюджетной политики, в частности вносили поправки в бюджет, чтобы своевременно обеспечить финансирование поступающих в регион федеральных средств.

– Дополнительные средства были направлены на программу развития образования, создание технопарка в Рязани, на развитие муниципальных домов культуры, обустройство парков, дворов, поддержку муниципальных театров. Мы получили софинансирование на поддержку агропромышленного комплекса, развитие дорожной отрасли, строительство детского сада. Увеличено финансирование на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Спас-Клепиках и Старожилове, а также четырех сельских домов культуры, – перечислил Аркадий Фомин.

Также законодатели продолжали работу по созданию привлекательных условий для инвесторов, укрупнению муниципальных образований региона. Для удобства граждан продлен срок уплаты налога на имущество за 2015 год. Был принят новый закон об Общественной палате региона, создан общественный совет при облдуме.

В плане работы законодательного органа на осеннюю сессию – более 30 законопроектов. Центральное место займет обсуждение и принятие закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Как подчеркнул Аркадий Фомин, в ближайшее время депутаты будут продолжать работу в округах, контролировать ход капремонта многоквартирных домов и ремонта дорог. На днях в заксобрании создана рабочая группа по защите прав участников долевого строительства жилья, и предстоит публичное обсуждение проблем, связанных с этой темой.

Парламентское полугодие завершилось очередным пленарным заседанием, на котором было рассмотрено 18 вопросов. Принят ряд законов, касающихся поддержки инвесторов. Так, поправками в областной закон «О налоговых льготах» дополнительные преференции предоставлены организациям – резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), а также инвесторам, являющимся участниками специальных инвестконтрактов. Для первых ставка по налогу на прибыль в части зачисления в областной бюджет будет понижена до 3% на первые пять налоговых периодов и до 13,5% на пять последующих налоговых периодов. Также данную категорию освободят от уплаты транспортного налога на десять последовательных налоговых периодов. По налогу на имущество организаций ставку опустят до 0% на первые пять налоговых периодов и снизят ставку на 1,7 пункта на последующие пять. Норма касается имущества, принятого на учет в качестве основных средств после 1 января 2017 года. Что касается инвесторов – участников специальных инвестконтрактов, им не придется платить налог на прибыль и на имущество на срок действия контракта, но не позднее 2025 года.

Депутаты также внесли изменения в областной бюджет, направив по ряду статей дополнительные средства. В частности, 40 млн. рублей пойдет на субсидии сельхозпроизводителям на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение сезонных полевых работ. Еще 5 млн. рублей предназначено для поддержки хозяйств, которые занимаются племенными лошадьми. Данные средства изысканы за счет сокращения расходов на обслуживание госдолга, а также экономии по программе развития здравоохранения.

В рамках «правительственного часа» парламентарии обсудили ситуацию с выделением земельных участков многодетным семьям.