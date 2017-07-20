Вести районов

САСОВО. В селе Каргашино обустроили новую детскую площадку. Средства для закупки оборудования для детского городка выделили из местного бюджета по инициативе главы администрации поселения Сергея Денисова. Качели, карусель и горку установили жители села Сергей Вандаев, Дмитрий Денисов, Роман Кузнецов, Максим Винокуров и Александр Наянов. Родители детей привезли песок в песочницу, окосили траву.

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В городском парке районного центра состоялся мастер-класс по скандинавской ходьбе «Три шага на пути к здоровью». Во встрече приняли участие ветераны спорта, представители общественных организаций, медицинские работники, жители города. Инструктор по физической культуре и спорту комплекса «Кристалл» Юлия Гришунькина рассказала присутствующим о доступности, универсальности и пользе скандинавской ходьбы с палками, познакомила с техникой. После разминки участники мастер-класса совершили прогулку по парку, попрактиковав ходьбу с палками. В конце занятия всем участникам мастер-класса были вручены именные сертификаты.

СПАССК. В историко-археологическом музее им. Вагнера состоялось торжественное открытие выставки московского художника Виктора Маркова «Гармония души». «Апрельское утро», «Заход солнца», «Весенняя лужайка», «Снегири», «Зимние дали» – сюжеты картин Виктора Маркова навеяны рязанскими пейзажами, спасской природой. Это 38-я персональная выставка художника, при этом третья в Спасском музее. Выставка продолжит работу до 18 августа.

КОРАБЛИНО. Театр «Трам» получил поддержку в рамках проекта «Театры малых городов». Об этом рассказал региональный координатор проекта Семен Гречко. Всего на укрепление материально-технической базы сценических площадок нескольких театров районов области из всех бюджетов выделено более девяти миллионов рублей. На эти средства приобретут световое и звуковое оборудование, декорации сцены.

КАСИМОВ. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Елатьма», отдыхающие в лагере «Ласточка», приняли участие в спортивно-оздоровительном квесте «День здоровья».

Разделившись на две команды – «Чемпионы» и «Волки» – дети прошли 7 станций. Чтобы победить, участники должны были продемонстрировать свои знания о спорте и здоровом образе жизни, а также принять участие в командных эстафетах. Дети с удовольствием отвечали на вопросы, выполняли задания, участвовали в спортивных состязаниях. По итогам прохождения квеста получилась дружеская ничья. Все дети награждены грамотами и призами.

КАДОМ. Студенты технологического техникума проводят третий трудовой семестр в полях и мастерских учебного хозяйства, а также работают на предприятиях соседнего Ермишинского района: КФХ Игонькина Г.Н. и ООО «Азеевское». Руководители предприятий отмечают, что все студенты работают хорошо.