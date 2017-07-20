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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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В агропредприятиях Рязанской области увеличено производство молока

09:06 / Экономика
По итогам I полугодия рост составил 6 процентов
В агропредприятиях Рязанской области увеличено производство молока

По состоянию на 1 июля в сельскохозяйственных предприятиях региона произведено 176,8 тыс. тонн молока. Лидером по валовому производству молока является Рязанский район, где в сельхозпредприятиях за 6 месяцев произведено 28,1 тыс. тонн или 15,9 процента от областного объема. Наибольший рост производства молока достигнут в Пителинском, Ряжском, Пронском, Чучковском и Михайловском районах.

Большую роль в росте производства сырого молока играет повышение эффективности молочного животноводства, которое выражается в увеличении надоев. Продуктивность дойных коров по области за 6 месяцев составляет 3213 кг на одну фуражную корову (+ 274 кг к уровню прошлого года). Рост составил 9,3 процента.

В числе районов-лидеров по продуктивности молочного скота, где надои на корову выше среднеобластных, Пителинский, Касимовский, Ряжский, Рыбновский, Рязанский, Захаровский, Старожиловский, Чучковский, Пронский и Александро-Невский районы.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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