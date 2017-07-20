За вторую летнюю смену в детских оздоровительных учреждениях Рязанской области отдохнули 3984 человека

На территории области работали 26 организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе:

19 загородных стационарных лагерей;

2 лагеря санаторного типа;

3 лагеря палаточного типа;

1 лагерь с дневным пребыванием детей;

1 санаторий.

На базе загородных стационарных лагерей были организованы творческие, спортивные, туристические, краеведческие, экологические и другие профильные смены различной направленности для одаренных и социально активных детей. Всего в них приняли участие порядка 1000 детей и подростков.

В девяти загородных стационарных детских оздоровительных организациях проведена независимая экспертиза качества предоставляемых услуг в сфере отдыха и оздоровления детей. В анкетировании приняли участие 942 ребенка, из них 90 процентам понравилось отдыхать в лагере.

В третью смену организована работа 28 организаций отдыха и оздоровления детей с охватом 4,2 тысячи человек.

Источник: сайт министерства образования Рязанской области