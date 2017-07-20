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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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Международный гроссмейстер из Рязани Дмитрий Андрейкин сыграл вничью четыре партии на супертурнире по шахматам в Дортмунде

09:39 / Спорт

Традиционный шахматный супертурнир Dortmund Sparkassen Chess Meeting стартовал 15 июля в Германии. В турнире принимает участие восемь международных гроссмейстеров, и в их числе международный гроссмейстер из Рязани Дмитрий Андрейкин.

Турнир, являющийся одним из самых престижных в мире, проходит с 15 по 23 июля. Шахматисты сыграют друг с другом по круговой системе в семь туров.

Соперниками рязанского гроссмейстера стали китайский шахматист Ван Юэм и соотечественники Владимир Крамник и Владимир Федосеев. Стоит отметить, что экс-чемпион мира по шахматам Владимир Крамник занимает 2-е место в международном рейтинге, Дмитрий Андрейкин – 37-е.

В четвертом туре, который прошел сегодня вчера, Дмитрий Андрейкин играл черными фигурами. Его соперником стал Маттиас Блюбаум из Германии. Партия тоже завершилась вничью.

Источник: сайт министерства молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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