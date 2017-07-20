Молодые рязанцы проявят себя на IV Всероссийском творческом фестивале «Верим в село! Гордимся Россией!»

Российский союз сельской молодежи при поддержке министерства сельского хозяйства Российской Федерации с 28 по 30 июля проведет IV Всероссийский творческий фестиваль «Верим в село! Гордимся Россией!». Праздник состоится в живописном уголке Подмосковья на озере Сенеж в Солнечногорском районе Московской области.

Уже в четвертый раз фестиваль станет значимым событием для 300 участников и гостей – творческой молодежи страны, представителей органов государственной власти, общественных организаций, агарных вузов, специалистов сферы дополнительного образования, победителей Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая Родина», лидеров общественного мнения на сельских территориях и активистов РССМ. В фестивале примет участие делегация из Рязанской области, сообщается на сайте регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта.

В первый день гостей Фестиваля увлекут мастер-классы, которые пройдут в рамках работы выставочной экспозиции «Сельские таланты». На торжественной церемонии открытия Фестиваля будут награждены победители Всероссийской молодежной экологической акции «Чистое село» и VIII Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая Родина», в числе которых и представители Рязанской области. На два часа внимание участников Фестиваля займет панельная дискуссия «Равные возможности – детям», а завершится фестивальная пятница вечерним мероприятием «Народов много – Россия одна», где участники праздника в творческой форме представят свои регионы.

Утро следующего дня начнется занимательным и познавательным мастер-классом по развитию спорта на селе. Далее участников Фестиваля ждет активная работа по секциям: «Роль сельской молодежи в сохранении и развитии культурного и природного наследия малой Родины» и «Вклад молодежи в решение экологических проблем страны». Важной частью Фестиваля станет заседание комиссии Общественного совета при министерстве спорта Российской Федерации, где участники смогут обсудить волнующие вопросы, касающиеся здорового образа жизни, развития спорта на селе и вовлечения молодежи в спортивные мероприятия. Завершится программа второго дня красочной церемонией закрытия Фестиваля.

Для участия в Фестивале необходимо пройти регистрацию на информационном портале «Культурно-историческое наследие села» (наследие-села.рф , www.nasledie-sela.ru) в разделе «Фестиваль «Верим в село! Гордимся Россией!».