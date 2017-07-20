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Главная страница / Рязанские новости / 20 июля 2017 года
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15 человек тушили пожар в нежилом доме в Рязани

09:53 / Происшествия

Информация о пожаре в Рязани появилась в половине второго ночи на 20 июля. Никто не пострадал, на данный момент выясняются причина пожара и возможный ущерб.

В результате пожара сгорела половина здания. Общая площадь пожара составила 80 кв. м. Возгорание тушили 15 сотрудников Государственной противопожарной службы с помощью пяти спецавтомобилей.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь – 101.

Источник: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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