Рязанские аграрии готовятся к уборке урожая

В текущем году хлеборобам области предстоит убрать зерновые на площади 601 тыс. гектаров, сообщается на сайте регионального минсельхоза

Хозяйства организованно ведут подготовку к уборочным работам. На сегодня 94,2 процента тракторов и 87,3 процентазерноуборочных комбайнов полностью готовы к работе.

Проблем с размещением зерна нового урожая нет: емкости для единовременного хранения зерна составляют более 2 миллионов тонн. Еще есть время повторно провести инвентаризацию складских помещений и провести в них дезинсекцию, проверить работу зерноочистительной и сушильной техники, весовое хозяйство.

Наряду с подготовкой к уборочным работам, идет подготовка к севу озимых и подъему зяби под урожай 2018 года.