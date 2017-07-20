За сутки в Рязанской области произошло 22 кражи

Ежедневная сводка происшествий опубликована на сайте УМВД России по области. Всего за 24 часа в регионе зарегистрировано 30 преступлений и происшествий, 14 из которых совершены в Рязани. В числе преступлений - 22 кражи, а также одно преступление в сфере экономики.