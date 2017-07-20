Ежедневная сводка происшествий опубликована на сайте УМВД России по области. Всего за 24 часа в регионе зарегистрировано 30 преступлений и происшествий, 14 из которых совершены в Рязани. В числе преступлений - 22 кражи, а также одно преступление в сфере экономики.
За сутки в Рязанской области произошло 22 кражи
10:37 20.07.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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