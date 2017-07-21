Рязанская область и Роскачество подписали соглашение о сотрудничестве

Свои подписи под соглашением поставили временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов и руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов

Напомним, чуть более двух лет Правительство РФ учредило для независимого исследования товаров, АНО «Российская система качества». Как подчеркнул Николай Любимов, эта организация призвана стимулировать товаропроизводителей, в том числе и рязанских, к повышению потребительских характеристик продукции, доведению их до мировых стандартов. Лучшим российским товарам она выдает Знак качества, присуждает престижные федеральные премии. Ранее Рязанская область уже подписала соглашение о взаимодействии с Российским экспортным центром. Высокая оценка Роскачества служит для Российского экспортного центра знаком особого внимания. Николай Любимов отметил, что АНО «Российская система качества» помогает хозяйственникам внедрить специальные технологии для стабильного производства пользующихся на рынке высоким спросом товаров. Регион, в свою очередь, по соглашению со Сбербанком, имеет возможность обучать предпринимателей, желающих эти управленческие технологии у себя применить. Таким образом, соглашение региона с АНО «Российская система качества» поможет, по словам Любимова, продвижению рязанской продукции не только на федеральный, но и на международный рынок.

Максим Протасов охарактеризовал деятельность своей организации двумя словами: мягкая сила. Это мониторинговый институт, выявляющий те товары, которыми Россия и регионы могут гордиться, а также помогающий, благодаря наличию большого набора инструментов, субъектам РФ решать проблемы, связанные с нелегальным оборотом продукции, контрафактом.

Одной из основных задач Роскачества является предоставление возможности локальным производителям, даже фермерским хозяйствам, посоревноваться с крупными брендами, получить Российский знак качества, добавил Протасов. По его словам, для этого его организация проводит так называемые веерные исследования, позволяющие подробно проанализировать характеристики продукции. О том, чтобы товар попал в перечень для веерного исследования, должен позаботиться регион. Этот и другие механизмы прописаны в «дорожной карте», приложенной к соглашению между Роскачеством и Рязанской областью. По словам Максима Протасова, Роскачество будет активно содействовать продвижению рязанских товаров как на общероссийский, так и на международный рынок.

Фото предоставлено пресс-службой Роскачества