В рязанском отеле «Арагон» состоялось первое заседание открытого дискуссионного клуба «Коловрат»

Оно было посвящено проблемам поселка Солотча

Таким образом осуществилась идея создания дискуссионного клуба при областной Общественной палате, которая возникла в ходе «круглого стола», прошедшего в Рязани в мае. В работе «круглого стола» принимали участие секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, глава рязанского региона Николай Любимов, секретарь Общественной палаты области Наталья Гришина, общественники, активисты и журналисты. Цель клуба – создание открытой площадки для обсуждения наиболее острых проблем региона. Предполагается, что заседания клуба станут регулярными и будут проходить два раза в месяц.

Как сказал принявший участие в первом заседании клуба Валерий Фадеев, он предлагал этот формат и в других регионах России, но Рязань смогла осуществить эту идею раньше и оперативнее других. Валерий Александрович отметил, что дискуссионный клуб, на его взгляд, важен, прежде всего, как способ коммуникации общества, власти, бизнеса, инициативных людей. Секретарь общественной палаты Рязанской области Н. Гришина рассказала о том, что идея создания такого клуба давно обсуждалась на площадке ОПРО, и сейчас это предложение нашло поддержку у руководства региона, нового руководства Общественной палаты РФ и общественности. Глава региона Николай Любимов ждет от заседаний клуба конкретных предложений, инициатив и участия в их осуществлении.

Ситуация в Солотче выбрана для обсуждения на первом заседании не случайно. Вопрос этот в одинаковой степени волнует рязанцев, жителей этого микрорайона Советского района г. Рязани, гостей города, экологов, любителей и защитников старины, широкую общественность. Обсуждение продолжалось более двух часов. Прозвучали разного рода предложения, в том числе и по организации в Солотче государственно-частного партнерства с привлечением малого и среднего бизнеса. Врио губернатора Николай Любимов рассказал о том, какие меры уже предпринимаются для изменения ситуации в Солотче. Не выдаются разрешения на новое строительство на территории поселка. Проводится инвентаризация всего, что здесь имеется. В ближайшее время в правила землепользования в Солотче будут внесены изменения, которые будут способствовать наведению здесь чистоты и порядка.

На заседании клуба прозвучало немало предложений, каждое из них достойно обсуждения и развития, для этих целей необходимо создать проектный офис по развитию Солотчи, который трансформирует прозвучавшие предложения в конкретную программу развития поселка как места оздоровления, отдыха и развлечений для детей и взрослых и комфортного проживания горожан.