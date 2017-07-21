Депутат Госдумы Андрей Макаров провел личный прием рязанцев

К парламентарию обратились два заявителя. Жительница дома №27 по улице Станкозаводской областного центра, пенсионерка Валентина Дубенкова попросила депутата о содействии в ремонте дворовой территории. По словам жительницы, асфальтовое покрытие в ее дворе сильно разбито и нуждается в обновлении. Андрей Макаров взял ситуацию под личный контроль. Присутствовавшая на приеме заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова сообщила, что проектная документация для ремонта дворовой территории будет готова к середине августа, сам ремонт проведен до конца сентября.

Второй вопрос касался оказания адресной помощи семье, попавшей в сложную жизненную ситуацию.