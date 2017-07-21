Депутаты Рязанской облдумы дадут рекомендации правительству по обеспечению землей многодетных

В региональном парламенте прошел «правительственный час», посвященный реализации областного закона «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков на территории Рязанской области»

На вопросы парламентариев ответили министр имущественных и земельных отношений области Михаил Майоров, министр социальной защиты населения Денис Боков, министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов.

Областной закон о выделении земли многодетным семьям вступил в силу 1 января 2012 года. За этот период на учет было поставлено 6883 семьи, изъявивших желание получить участки. 3660 из них на данный момент землю уже получили, по 640 семьям идет оформление документов. При этом есть поручение Президента обеспечить в полном объеме предоставление участков многодетным семьям до конца 2020 года.

Всего в собственность многодетным семьям передано 288 га земли. Всего в регионе имеется 751 га для выделения семьям, в то время как требуется 438 га. В то же время недостаток площадей наблюдается в Рязани, Касимове, а также в Ряжском районе. Недавно для жителей областного центра нашли новую площадку – это около 115 га близ села Красный Восход в Рязанском районе, которые позволят удовлетворить потребность более тысячи семей, сообщил Михаил Майоров.

При этом, по словам Дениса Бокова, только 207 участков полностью обеспечены коммуникациями, 377 – частично. Еще одной проблемой является низкая транспортная доступность: только к 197 участкам есть подъезд и асфальтированные дороги, 758 имеют грунтовое покрытие. К более чем двум тысячам участков подъездных путей нет.

Как пояснил Вячеслав Меньшов, в регионе предусмотрено выделение субсидий из областной казны муниципальным образованиям на создание инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие малоэтажного жилищного строительства» программы «Социально-экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах». Но в связи со сложным исполнением бюджета последние два года средства на эти цели не выделялись.

С учетом остроты темы, депутаты предложили вернуться к ней еще раз в сентябре. Была отмечена необходимость индивидуальной работы с семьями по подбору участков, поскольку одни берут землю для жилищного строительства, другие – для ведения личного подсобного хозяйства, а третьи – для перепродажи.

– Есть два пути, которые реально помогут продвинуться, – подытожил обсуждение председатель облдумы Аркадий Фомин. – Первый – это выделение земельных участков с готовой инфраструктурой с условием, что получатель в течение определенного количества лет построит там дом. В случае, если он перепродает участок, то должен компенсировать бюджету затраты на подведение инфраструктуры. Второй путь – провести инвентаризацию бесхозной земли в сельских поселениях, поставить ее на кадастровый учет и предлагать участки семьям уже в поселениях, на существующей инфраструктуре.

Законодатели сформируют рабочую группу по данному вопросу и в течение двух недель выработают рекомендации для правительства области.