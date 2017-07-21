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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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«День поля» в Рязанской области состоится 27 июля

13:16 / Экономика

Согласно новому приказу министра сельского хозяйства и продовольствия области Виталия Артемова, региональная инновационная агропромышленная выставка-форум «День поля» состоится не 21, а 27 июля. В этот день в селе Подвязье Рязанского района пройдет совещание, где будут рассматриваться вопросы о готовности аграриев к уборке урожая. Затем основные акции «Дня поля» пройдут в селе Житово Рыбновского района, на территории АПК «Русь». Намечено, в частности, подписание соглашения региона с Воронежской областью и АО «Росагролизинг».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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