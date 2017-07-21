Чемпион России Андрей Шаль – на «Трактор-шоу» в Рязанской области

На 27 июля намечено проведение областного профессионального конкурса механизаторов по мастерству управления трактором – «Трактор–шоу». Конкурс проводится в целях повышения интереса к сельскому хозяйству, престижа профессии механизатора среди молодежи и обмена опытом между земледельцами области. На конкурс приглашен многократный чемпион России по пахоте, тракторист ООО «Можары» Сараевского района Андрей Шаль.