На 27 июля намечено проведение областного профессионального конкурса механизаторов по мастерству управления трактором – «Трактор–шоу». Конкурс проводится в целях повышения интереса к сельскому хозяйству, престижа профессии механизатора среди молодежи и обмена опытом между земледельцами области. На конкурс приглашен многократный чемпион России по пахоте, тракторист ООО «Можары» Сараевского района Андрей Шаль.
Чемпион России Андрей Шаль – на «Трактор-шоу» в Рязанской области
13:17 20.07.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
Ранее по теме:
В рязанском отеле «Арагон» состоялось первое заседание открытого дискуссионного клуба «Коловрат»
За сутки в Рязанской области произошло 22 кражи
Полицейские задержали двух злоумышленников, пытавшихся разграбить памятник рязанской архитектуры