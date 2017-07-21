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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Рязанские школьники впервые поставят кукольные спектакли в музее Есенина

13:24 / Культура

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина проведет программу выходного дня для детей школьного возраста. Ребят будут учить играть в «Крокет» и «Котел». Также юным гостям покажут, как проводили свободное время их сверстники несколько десятилетий назад.

Помимо игр, в музейной программе предусмотрены мастер-классы. Дети смогут расписать глиняные изделия и вылепить свистульки, свалять игрушки из непряденой шерсти. Кроме того, в музее впервые состоится кукольный спектакль. Каждый ребенок самостоятельно изготовит свою перчаточную куклу и покажет представление. Музейный праздник пройдет 30 июля, гостей будут ждать с 11.00 до 15.00.

Источник: портал «Культурная жизнь Рязани»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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