Два пляжа в Рязанской области не прошли проверку Роспотребнадзора

Пробы воды из реки Пра в районе детского оздоровительного лагеря «Дружба» и турбазы «Мещера» на 19 июля не соответствовали нормам по микробиологическим показателям, сообщил региональный Роспотребнадзор. В связи с этим детям было запрещено купаться в указанных местах.

При этом по состоянию на 19 июля 10 официальным зонам отдыха выдали санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии всем нормам и правилам. По данным ведомства, в Рязани летний отдых безопасен на Борковских карьерах №№1, 2 и 3, Ореховом озере, в районе Лесопарка, а также у реки Старица у санатория «Старица» в Солотче. В регионе санитарные заключения выданы пляжам на водоёме «Немецкий» около с. Нижний Якимец в Александро-Невском районе, на оз. Велье и оз. Жидень в Рязанском районе, на р. Вожа и р. Дубянка в г. Рыбное.

Управление Роспотребнадзора по области продолжит исследовать пробы воды и почвы в местах массового купания населения. По состоянию на 19 июля областной Центр гигиены и эпидемиологии изучил 97 проб воды по микробиологическим показателям, 77 – по санитарно-химическим показателям, 26 – по паразитологическим показателям. Кроме того, в лабораториях исследовали 130 проб почвы.