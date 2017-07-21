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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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На первом фестивале «Вкусная Рязань» производители из районов покажут свою продукцию

13:49 / Общество

Гастрономический фестиваль впервые пройдет 5 августа в Центральном парке культуры и отдыха, сообщила администрация Рязани. Планируется, что в его рамках пройдет отборочный тур конкурса «Chef a la Russe 2018». Программу предстоящего праздника обсудили на семинаре-совещании с руководителями ресторанов и шеф-поварами предприятий общественного питания города.

Одной из важных составляющих праздника станет выставка кулинарной продукции местных производителей. Кроме того, посетителей ждут мастер-классы ведущих шеф-поваров Рязани и Москвы. Жюри отборочного тура конкурса «Chef a la Russe 2018» возглавит президент Национальной Ассоциации Кулинаров России Виктор Беляев. Лучший повар Рязани представит регион на всероссийском состязании, которое пройдет в Москве следующей весной.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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