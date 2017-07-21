За полгода 53 объекта в Рязанской области оштрафованы за нарушения запретов на курение

Как сообщил региональный Роспотребнадзор, нарушения требований Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» выявили по итогам проверок за первое полугодие этого года. 53 объекта в регионе не соблюдали закон.

Ведомство привлекло к административной ответственности восьмерых граждан, 41 должностное лицо и четыре юридических лица. Из них восемь лиц виновны в курении на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Еще 26 правонарушителей не соблюдали требования к знаку о запрете курения на определенных территориях. Кроме того, ответственность придется понести пятерым должностным лицам: они завышали максимальную розничную цену при реализации табачных изделий. 12 должностных лиц и 1 юридическое лицо не соблюдали законные ограничения при торговле табачной продукцией.