04:54 МСК
Пятница
21 / 07 / 2017
Выпуск № 132 (5419)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
92

За полгода 53 объекта в Рязанской области оштрафованы за нарушения запретов на курение

13:52 / Общество

Как сообщил региональный Роспотребнадзор, нарушения требований Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» выявили по итогам проверок за первое полугодие этого года. 53 объекта в регионе не соблюдали закон.

Ведомство привлекло к административной ответственности восьмерых граждан, 41 должностное лицо и четыре юридических лица. Из них восемь лиц виновны в курении на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Еще 26 правонарушителей не соблюдали требования к знаку о запрете курения на определенных территориях. Кроме того, ответственность придется понести пятерым должностным лицам: они завышали максимальную розничную цену при реализации табачных изделий. 12 должностных лиц и 1 юридическое лицо не соблюдали законные ограничения при торговле табачной продукцией.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

На первом фестивале «Вкусная Рязань» производители из районов покажут свою продукцию

Чемпион России Андрей Шаль – на «Трактор-шоу» в Рязанской области

В рязанском отеле «Арагон» состоялось первое заседание открытого дискуссионного клуба «Коловрат»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
19:04
Трое уроженцев Рязанской области украли автозапчасти, чтобы купить спиртное
18:59
Попечительские советы при учреждениях соцзащиты Рязанской области объединились
18:54
Сегодня в Рязани чествовали работников торговли
18:42
В Рязанской области благоустроили святой источник Пророка Илии
18:36
Глава рязанского региона Николай Любимов поддержал идею активистов ОНФ о реконструкции детских лагерей в Солотче
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы