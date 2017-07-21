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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Рязанцы поддержали строительство металлопрокатного завода в бывшей зеленой зоне промузла

13:55 / Актуально

19 июля состоялись публичные слушания по внесению изменений в проект функционального зонирования территории в районе Южного Промузла. Горожане поддержали перевод одного из участков с зоны озеленения специального назначения и зоны прочих объектов транспортной инфраструктуры на зону промышленных предприятий и коммунально-складских организаций. Изменения поддержали более чем 150 коллективными подписями.

Речь шла о территории, расположенной по адресу Южный Промузел, д. 6, стр. 36. Внесение этих изменений в генплан города необходимо для реализации на этой площадке инвестиционного проекта. В дальнейшем на участке появится завод по производству холоднокатаного тонколистового проката.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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