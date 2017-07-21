Член Центризбиркома России Николай Левичев находится с рабочей поездкой в Рязанской области

В областном центре Николай Левичев провел встречу с членами облизбиркома и представителями территориальных избирательных комиссий региона

Обращаясь к коллегам, представитель ЦИК подчеркнул, что от работы ТИКов на местах зависит общая атмосфера предстоящих выборов, уровень доверия населения к их результатам.

Николай Левичев выразил также уверенность, что недавно внесенные в выборное законодательство изменения будут успешно применяться на практике. Прежде всего, он имел в виду упразднение открепительных удостоверений и предоставленную гражданам возможность голосовать по месту нахождения, а не по месту регистрации, что делает избирательный процесс более открытым. Кроме того, теперь на избирательных участках будет широко применяться компьютерная техника и видеонаблюдение, что исключит человеческий фактор, в том числе при подсчете голосов.