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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Разработанный в правительстве региона знак «Рязанское качество» вручили 13 лучшим товаропроизводителям

15:57 / Общество
Они выпускают более сотни наименований продукции
Автор фото: Дмитрий Осинин | Разработанный в правительстве региона знак «Рязанское качество» вручили 13 лучшим товаропроизводителям
Фото: Дмитрий Осинин.

Церемония вручения состоялась на I фестивале «Рязанское качество». На ярмарке, развернувшейся у торгового дома «Барс», рязанцам была предложена мясная, рыбная, молочная продукция, хлебобулочные изделия от более чем 60 производителей. Продукты охотно дегустировали посетители ярмарки. Понравившуюся продукцию люди тут же приобретали.

По словам первого заместителя председателя правительства области Сергея Самохина, фестиваль «Рязанское качество» станет традиционным, потому что рязанцы умеют производить качественную, вкусную, полезную продукцию, и ее необходимо демонстрировать потребителям. Не всегда потребитель может найти в торговых сетях, где какая продукция лучше, а подобные ярмарки в этом помогут.

В торжественной церемонии вручения знака «Рязанское качество» приняли участие руководитель автономной некоммерческой организации «Российская система качества» Максим Протасов и заместитель директора Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ Сергей Лобанов. По их словам, фестиваль реально послужит тому, что рязанские товары смогут появиться на полках супермаркетов всей России.

После знакомства с продукцией рязанских товаропроизводителей столичные гости приняли участие в конференции, где речь шла о мерах по повышению качества производимых товаров.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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