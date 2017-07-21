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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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В Рыбновском районе Рязанской области продолжаются выездные обследования здоровья жителей

16:26 / Здоровье
В Рыбновском районе Рязанской области продолжаются выездные обследования здоровья жителей

На одном из крупнейших предприятий Рыбновского района ООО «Вакинское Агро» про-шло скрининговое обследование здоровья сотрудников. Это продолжение серии инициа-тив трудовых коллективов области, направленных на приближение медицинской помощи населению. Как подчеркнула одна из инициаторов проекта, управляющая роботизирован-ного комплекса ООО «Вакинское Агро» Татьяна Чупина, комплексное обследование по-зволяет работникам следить за здоровьем без отрыва от производства.

– Глава региона Николай Любимов поставил задачу сделать медицинское обслуживание максимально доступным жителям области, не зависимо от того, где проживает человек – в городе или сельской местности. Наше предложение провести скрининг непосредственно на производстве отвечает этой задаче, и его поддержали врачи районной поликлиники, центра «Здоровье» областной клинической больницы, – рассказала Татьяна Чупина.

Выездная медицинская бригада доставила на предприятие современное высокоточное оборудование, с помощью которого врачи определяли уровень глюкозы и холестерина в крови, содержание кислорода в крови, объем легких и скорость дыхания, провели экс-пресс-оценку состояния сердечно-сосудистой системы.

Обследование прошли все сотрудники «Вакино-Агро» и получили необходимые консуль-тации, рекомендации, как вести здоровый образ жизни, правильно питаться, какой должна быть ежедневная физическая нагрузка.

Главный врач районной больницы Юрий Гуреев отметил, что залогом эффективности работы врачей является, в том числе, поддержка инициативных начинаний и проектов трудовых коллективов. Заявки на проведение подобных скринингов продолжают посту-пать от трудовых коллективов муниципалитета, и в ближайшее время выездные обсле-дования пройдут и на других предприятиях.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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