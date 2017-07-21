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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Рязанцы отдадут вещи в дар друг другу на ярмарке

16:33 / Общество
Фримаркет с различными творческими и игровыми площадками пройдет 30 июля в Центральном парке культуры и отдыха
Рязанцы отдадут вещи в дар друг другу на ярмарке

Местом проведения станет летняя площадка у Зеленого театра, сообщили организаторы в группе ярмарки ВКонтакте. Основные правила бесплатной ярмарки: каждый посетитель может принести что-либо и не брать ничего взамен, так же как и другой человек может прийти без вещей и выбрать что-то для себя. Обмена или бартера на подобных ярмарках нет – все доступно и бесплатно. На фримаркет можно принести одежду, обувь и аксессуары, книги и диски, бытовые мелочи, игрушки и другие вещи. Приветствуется детская одежда и все для творчества и развития малышей. При этом все вещи, приносимые на ярмарку, должны быть чистыми, в хорошем состоянии, без повреждений и неисправностей.

Бесплатная ярмарка пройдет с 12.00 до 16.00. Гостей – взрослых и детей – ждут игры и развлечения. Тем, кто хочет передать вещи на фримаркет, но не сможет прийти в указанный день, можно принести их работникам торгового острова СПИВАКЪ на втором этаже ТРЦ «Виктория Плаза». Сотрудники торговой точки передадут посылки организаторам ярмарки.

Фото из группы «Бесплатная ярмарка вещей в Рязани» ВКонтакте

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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