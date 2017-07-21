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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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За неделю в Рязани подорожали «хрущевки» и подешевели «сталинки»

16:51 / Актуально

Как сообщил портал «Домострой», рязанские «хрущевки» за неделю выросли в цене на 5,7 процента – теперь такая квартира стоит от 44,05 тысячи рублей за квадратный метр. В свою очередь, квартиры «сталинской» планировки стали дешевле на 1,7 процента. На данный момент цены на них начинаются от 34,96 тысячи рублей за квадрат. Подешевели и «брежневки»: минус 0,3 процента до отметки 40,3 тысячи рублей.

В целом за неделю цены на рынке вторичной недвижимости в Рязани выросли на 1,36 процента – это означает повышение до 44,07 тысячи рублей за квадратный метр. Кроме того, жилье улучшенной планировки и повышенной комфортности подорожало на 4,6 процента и 4,7 процента соответственно. Теперь такие жилплощади обойдутся не дешевле, чем по 46,71 тысячи рублей и 62,86 тысячи рублей за кв.м.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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