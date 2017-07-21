В Ряжске Рязанской области обнаружили незаконного мигранта

Полицейские выявили преступление во время обследования домов в Ряжске. Выяснилось, что 56-летнего гражданина Республики Узбекистан обманом поставил на учет по месту жительства 47-летний житель Ряжска. Установлено, что злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Ему грозит крупный штраф по статье 322.3 УК РФ.