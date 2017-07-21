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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Рязанская прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества в сфере долевого строительства

17:02 / Актуально

Общество с ограниченной ответственностью «Мега Трейд» обвинили в хищении средств, которые должны были поступить ООО «ИСК «Лидер» для оплаты четырех договоров участия в долевом строительстве. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Соблюдение прав участников жилищного строительства проверили сотрудники прокуратуры Октябрьского района. Они установили, что застройщику ООО «ИСК «Лидер» до настоящего времени не поступила полностью оплата по договорам, заключенными с ООО «Мега Трейд». При этом сотрудники последней организации, зная о своей задолженности, заключили договоры с гражданами об уступке права требования по договорам об участии в долевом строительстве. Люди полностью выплатили необходимые суммы, но деньги пошли не на постройку жилья, а на внутренние нужды руководства ООО «Мега Трейд». Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, причинившее крупный ущерб.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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