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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Рязанцам напоминают: сегодня во всем мире празднуется День шахмат

17:37 / Общество

Памятная дата была установлена в 1966 году по решению ФИДЕ — Всемирной шахматной федерации. Международная неправительственная спортивная организация, основанная в 1924 году, объединяет 170 национальных федераций. На сегодняшний день под эгидой ФИДЕ проводится более 40 официальных чемпионатов для молодежи, мужчин, женщин и пожилых людей.

Название игры происходит от слов персидского языка «шах мат» – «властитель умер». Впервые предшественница шахмат, игра «чатуранга», была придумана в V веке в Индии. На Руси шахматы появились примерно в IX - X веках. Главная задача двух игроков, воюющих черными или белыми фигурами - поставить мат королю противника и не дать уничтожить свою армию на доске. Считается, что шахматы способствуют развитию памяти, умственных способностей, творческого и логического мышления. По данным ФИДЕ, сегодня шахматы как вид спорта признаны в 105 странах мира.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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