Рязанцам напоминают: сегодня в мире празднуют День Торта

Праздник впервые был широко отмечен в 2011 году по инициативе «Миланского Клуба» Королевства Любви – сообщества друзей, состоящего из музыкантов, кулинаров и других творческих натур. Торжество проходит под девизом «I CAKE YOU», что значит – «Я приду к тебе с тортом». Королевство Любви – международный некоммерческий проект, реализующий глобальные культурные, гуманитарные и миротворческие инициативы.

Страны, участвовавшие в первом празднике в 2011 году – Россия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Азербайджан, Грузия, Армения, Израиль и США, – заложили традиции торжества. Каждый год тема Дня Торта меняется. Так, в 2012 году сладкие изделии изображали космические миры, в 2013 были популярны изделия на любовную тематику, в 2014 – на тему «парада планет» и разнообразия культур, в 2015 – сказок, а в 2016 – путешествий во времени.

Тема 2017 года – «Сад Любви», позволяющая кондитерам украсить свои изделия разнообразными цветами и фигурками. В городах России в этот день проходят кулинарные праздники, выставки необычных тортов, мастер-классы, состязания кондитеров. Особое внимание уделяется празднованиям Дня Торта для маленьких пациентов клиник, детей из малообеспеченных семей и сирот.

Источник: calend.ru