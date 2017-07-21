Дети и взрослые в рязанском лагере сдавали нормы ГТО

Желающие продемонстрировать свою спортивную подготовку встретились сегодня на Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в оздоровительном лагере «Смена». По данным управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани, участвовать решили 150 человек. Среди них дети, отдыхающие в третью смену в лагерях «Смена», «Сказка» и «Исток», сотрудники этих учреждений, а также рязанцы – гости праздника, заранее подававшие заявки в центр тестирования ГТО.

Фестиваль ГТО проходил в «Смене» впервые. Участники в возрасте от 7 до 50 лет сдавали отдельные нормативы согласно своим возрастным группам. Они прыгали в длину с места, наклонялись на гимнастической скамье, подтягивались на низкой и высокой перекладинах, отжимались, поднимали туловище из положения лежа. Виктор Горшков, директор СК «Химик», на базе которого работает муниципальный центр тестирования ГТО, заявил, что подобные выездные фестивали ГТО планируется и в дальнейшем проводить на площадках летних оздоровительных лагерей. Итогом для участников фестиваля станет подсчет личных результатов, которые будут влиять на возможность получения знаков ГТО.

Источник: сайт администрации Рязани