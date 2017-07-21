В Ухоловском районе Рязанской области пропал мужчина

Волонтеры поисково-спасательного отряда Liza Alert Рязань сообщили о пропаже Олега Бочарова 1969 года рождения. Последний раз мужчину видели 16 июля в деревне Смолевка Ухоловского района.

Приметы Олега Михайловича: рост 160-170 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы с сединой, голубые глаза. Был одет в серые спортивные штаны и серую майку. Отмечается, что пропавшему может потребоваться медицинская помощь.

Всех, кто знает, что-либо о местонахождении и состоянии Олега Бочарова, просят звонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный по России) или по номеру 112.

Фото из группы поисково-спасательного отряда Liza Alert Рязань ВКонтакте