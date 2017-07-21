Глава рязанского региона Николай Любимов поддержал идею активистов ОНФ о реконструкции детских лагерей в Солотче

Временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов 19 июля на встрече с представителями дискуссионного клуба «Коловрат» при Общественной палате региона поддержал идею реконструкции детских оздоровительных лагерей в Солотче. Об этом сообщили в исполкоме регионального отделения ОНФ.

О данной проблеме участникам дискуссионного клуба рассказал член Рязанского штаба ОНФ Алексей Иванов. Он доложил об итогах проведенного ранее активистами Народного фронта мониторинга детских лагерей в Солотче, подробно остановившись на инфраструктуре оздоровительного лагеря «Сказка».

– Корпуса и коммунальная инфраструктура, если она вообще имеется, морально и технически устарели. Дети живут в помещениях, построенных в 1950-е годы, – сообщил Алексей Иванов.

Врио губернатора Николай Любимов поддержал необходимость серьёзного обновления баз детского отдыха. При этом он подчеркнул, что такое обновление возможно на условиях государственно-частного партнёрства. Он отметил, что органы власти готовы взять на себя вопрос строительства инженерной инфраструктуры.

Напомним, в середине июня 2017 года активисты Общероссийского народного фронта побывали в трех муниципальных детских оздоровительных лагерях: «Смене», «Истоке» и «Сказке». Все они в настоящее время – структурные подразделения рязанского городского дворца детского творчества.

По мнению экспертов регионального отделения ОНФ, все здания, особенно жилые корпуса для детей, площадки для проведения досуга необходимо модернизировать.