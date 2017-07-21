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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Глава рязанского региона Николай Любимов поддержал идею активистов ОНФ о реконструкции детских лагерей в Солотче

18:36 / Общество

Временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов 19 июля на встрече с представителями дискуссионного клуба «Коловрат» при Общественной палате региона поддержал идею реконструкции детских оздоровительных лагерей в Солотче. Об этом сообщили в исполкоме регионального отделения ОНФ.

О данной проблеме участникам дискуссионного клуба рассказал член Рязанского штаба ОНФ Алексей Иванов. Он доложил об итогах проведенного ранее активистами Народного фронта мониторинга детских лагерей в Солотче, подробно остановившись на инфраструктуре оздоровительного лагеря «Сказка».

– Корпуса и коммунальная инфраструктура, если она вообще имеется, морально и технически устарели. Дети живут в помещениях, построенных в 1950-е годы, – сообщил Алексей Иванов.

Врио губернатора Николай Любимов поддержал необходимость серьёзного обновления баз детского отдыха. При этом он подчеркнул, что такое обновление возможно на условиях государственно-частного партнёрства. Он отметил, что органы власти готовы взять на себя вопрос строительства инженерной инфраструктуры.

Напомним, в середине июня 2017 года активисты Общероссийского народного фронта побывали в трех муниципальных детских оздоровительных лагерях: «Смене», «Истоке» и «Сказке». Все они в настоящее время – структурные подразделения рязанского городского дворца детского творчества.

По мнению экспертов регионального отделения ОНФ, все здания, особенно жилые корпуса для детей, площадки для проведения досуга необходимо модернизировать.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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