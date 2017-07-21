В Рязанской области благоустроили святой источник Пророка Илии

В Шиловском районе дан старт проекту «Вода святая – вода живая»

Его разработчики – специалисты Шиловского ДРСУ филиала ОАО «Рязаньавтодор». Они планируют благоустроить территории святых источников и родников Ерахтурского лесничества. Инициативу дорожников поддержали работники леса, а также местной администрации, больницы, школы, охотохозяйства, пенсионеры Ерахтура.

Как пояснил инициатор проекта Николай Савинов, мастер строительно-монтажных работ ДРСУ, идея трудового коллектива отвечает задачам, поставленным главой региона Николаем Любимовым улучшать качество окружающей среды через системный подход к решению экологических проблем.

– Я рад, что у нашего проекта так много сторонников, в том числе и молодежи. Значит то, что мы задумали, важно и актуально для шиловцев. Святой источник Пророка Илии – первый, но не последний в нашем плане. Проект долгосрочный, будем работать, – сказал Николай Савинов.

Инициативу работников Шиловского ДРСУ поддержали коллективы местного лесничества и охотхозяйства. Собравшиеся окосили территорию вокруг источника, спилили сухие ветки деревьев. Были обновлены поручни и ступени лестницы, ведущей к источнику, грунтовые дорожки посыпаны асфальтовой крошкой, очищено дно пруда.

Организаторы надеются, что проект «Вода святая – вода живая» будет подержан и в других муниципалитетах.