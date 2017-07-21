Рязанская область готова активно сотрудничать с Роскачеством

Об этом глава региона Николай Любимов заявил сегодня во время встречи с руководителем АНО «Российская система качества» Максимом Протасовым

Во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества правительства области и Роскачества по продвижению продукции рязанских товаропроизводителей на внутренний и внешний рынок.

Глава региона Николай Любимов поблагодарил руководителя Роскачества Максима Протасова за посещение региона. «Ваш визит свидетельствует об интересе к рязанским товаропроизводителям, – сказал глава региона. – Мы сегодня подписываем соглашение, которое будет служить продвижению продукции рязанских товаропроизводителей, стимулировать их к повышению качества». Николай Любимов подчеркнул, что с помощью Роскачества Рязанская область рассчитывает на поддержку Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ в вопросе повышения спроса на рязанские товары за пределами региона.

Руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что Рязанская область внимательно относится к вопросам качества производимой в регионе пищевой продукции и товаров народного потребления. По его словам, у Роскачества есть три основных направления работы. Во-первых, функция потребительского навигатора – мониторинг качества на полках магазинов. Вторая функция – оператор государственного знака качества, в рамках которой лучшие товары, по итогам проведения тщательных проверок, награждаются государственным знаком качества. Третья – это участие в отборе лучших товаропроизводителей для награждения правительственной премией в области качества. «Мы имеем возможность дополнительно стимулировать российских производителей, промышленность, предприятия сферы торговли и услуг, на производство лучшей продукции и внедрение лучших бизнес технологий, – подчеркнул Максим Протасов. – Я уверен, что во все эти три вида деятельности Рязанская область активно включится».

Максим Протасов также отметил, что между Роскачеством и Российским экспортным центром подписано соглашение. Соответственно приоритеты РЭЦ при продвижении российских товаров за рубеж будут отданы тем, которые получили российский знак качества. «Уверен, что среди этих товаров будут и рязанские», – сказал руководитель Роскачества.

Николай Любимов сказал, что Рязанская область готова активно сотрудничать с Роскачеством: «Мы с удовольствием включимся в эту работу. У нас достаточно много товаров отправляется на экспорт, и будем проходить тестирование, поддерживать высокие стандарты нашей продукции, – сказал глава региона. Это главная цель, потому что экспорт – это доказательство качества и применения современных высоких технологий».

Источник: сайт правительства Рязанской области