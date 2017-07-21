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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Сегодня в Рязани чествовали работников торговли

18:54 / Общество
Автор фото: Александр Королев | Сегодня в Рязани чествовали работников торговли
Фото: Александр Королев.

Торжества, посвященные профессиональному празднику, состоялись во Дворце молодежи. В них приняли участие первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, глава администрации Рязани Олег Булеков, депутат областной Думы, президент Рязанской ТПП Татьяна Гусева, другие официальные лица.

В зале собрались продавцы, товароведы, административные работники, кладовщики, грузчики, водители, менеджеры, словом те, кто обеспечивает весь сложный процесс торговли. Большинство из них – женщины. Среди участников торжества – ветераны торговли.

– В отрасли занято много тысяч работников, – сказал Сергей Самохин. – От них и раньше, и сегодня требуются не только большие знания, но и терпение, самоотдача, душевное тепло, расположение к общению. Продавец должен всегда респектабельно выглядеть, знать психологию потенциального покупателя, ориентироваться в товарах и брендах, следить за ценовой политикой, уметь с честью выходить из любой нештатной ситуации, делать многое другое. Со временем труд продавца приобрел новые качества, от которых зависят комфортность в быту, спокойствие жизни рязанцев, а в конечном итоге – стабильность в обществе.

Как было сказано, на территории Рязани свою деятельность осуществляют более 2350 предприятий торговли и общественного питания. Успешно работают магазины современного формата, где рязанцам оказываются различные услуги.

Лучшим представителям сферы торговли были вручены почетные грамоты и благодарственные письма, в том числе и председателям потребительских обществ муниципальных образований области, ветеранам отрасли. Для работников торговли был дан праздничный концерт.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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