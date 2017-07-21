Попечительские советы при учреждениях соцзащиты Рязанской области объединились

В Рязанской области создан координационный совет представителей попечительских советов учреждений социального обслуживания населения. Первое заседание совещательного органа состоялось в четверг, 20 июля, в региональном министерстве соцзащиты.

Координационный совет создан для повышения эффективности работы учреждений данной сферы. Открывая заседание, заместитель председателя правительства области Елена Буняшина отметила важность участия гражданского общества в управлении государством на разных уровнях, в том числе подчеркнула особое значение попечительских советов.

– Для директора учреждения попечительские советы – это или поддержка со стороны общественности, или, наоборот, указание, что выбран неправильный вектор, и есть возможность пообсуждать его с людьми. Ведь когда один человек принимает решения, ошибок, конечно, больше, – заметила Елена Буняшина.

Министр социальной защиты населения области Денис Боков проинформировал присутствующих о приоритетных направлениях деятельности ведомства. Он особо остановился на теме независимой оценки качества соцуслуг. По его словам, эта форма общественного контроля является мощным стимулом для преобразований в социальной среде. В 2016 году Рязанская область вошла в тройку лидеров среди регионов ЦФО по охвату организаций социальной сферы независимой оценкой.

– Вы для нас являетесь не просто помощниками, но некими общественными контролерами в деятельности наших учреждений. Для нас эта тема очень важна. Мы хотим видеть в вас партнеров, людей, которые позволяют развивать конкретные учреждения, – обратился Денис Боков к собравшимся.

О своей деятельности рассказали председатель общественного совета при минсоцзащиты региона Эльвира Самарина, член попечительского совета комплексного центра социального обслуживания населения «Семья» иерей Виталий Рыбаков, председатель попечительского совета Елатомского детского дома-интерната Владимир Холин.

Координационный совет представителей попечительских советов сформирован в составе 40 человек. Из них 21 вошел в комитет по вопросам деятельности комплексных центров социального обслуживания населения, 19 стали членами комитета по вопросам деятельности стационарных учреждений. Планируется, что заседания координационного совета будут проходить раз в полугодие.