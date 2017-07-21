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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Трое уроженцев Рязанской области украли автозапчасти, чтобы купить спиртное

19:04 / Общество

Полицейские Михайловского района задержали трех злоумышленников, подозреваемых в краже. Мужчины унесли у разных владельцев запчасти с автомобиля и трактора, а также строительную технику.

Ранее в полицию обратились сами владельцы пропавших вещей – их техника была припаркована на территории строительной организации в Михайлове. Утром хозяева недосчитались шести аккумуляторов, а днем ранее – аудиосистемы и аккумулятора из «Жигулей» 99-й модели, которые владелец на ночь оставил у своего дома. Кроме того, стражам порядка поступила информация о краже шести аккумуляторов с двух комбайнов и трактора, которые хранились в ангаре на окраине Михайлова. В хранилище был сделан подкоп под стену.

Оперативники узнали от местных жителей, что трое молодых горожан внезапно разбогатели. Окружающие обратили внимание, что у людей, не имевших постоянного заработка, неожиданно появились дополнительные деньги на спиртное. Вскоре полицейские установили, что серию автокраж устроили 29-летний житель Михайлова и два его 18-летних приятеля. Выяснилось, что злоумышленники крали автозапчасти ночью и забрались в ангар, за два часа выкопав в три лопаты проход под стеной глубиной более полутора метров. Часть похищенных аккумуляторов троица сбыла случайным знакомым, оставшееся они планировали продать как вторсырье. Краденое изъяли. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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