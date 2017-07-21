Рязанская команда МЧС победила во второй день всероссийских соревнований по маневрированию на воде

Команда Рязанской области стала лучшей по итогам второго дня на VIII межрегиональных водно-моторных соревнованиях среди государственных инспекторов по маломерным судам МЧС России субъектов ЦФО. Состязания проходят в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Рязанцы выиграли в скоростном маневрировании на моторных лодках. Вторыми стали участники из Белгородской области, а третье место заняла калужская команда. В свою очередь, в маневрировании на гидроциклах сотрудники ГУ МЧС России по Рязанской области заняли второе место. Победили московские коллеги, на третьей позиции – липецкие участники.

По правилам соревнований, в состязаниях участвовали по два человека от команды. Судьи учитывали время прохождения дистанции и безошибочное исполнение элементов маневрирования. В реальных случаях такие навыки необходимы сотрудникам МЧС для предотвращения «лихачества» на воде. Закрытие соревнований и награждение победителей состоятся после командных соревнований.

Источник: сайт ГУ МЧС России по Рязанской области