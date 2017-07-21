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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Добровольцы Рязани вывезли с двух солотчинских пляжей более 160 кг мусора

19:08 / Экология
Добровольцы Рязани вывезли с двух солотчинских пляжей более 160 кг мусора

Эко-акция «Береговой десант» состоялась сегодня в районе двух пляжей на реке Солотча. Инициаторами стали студенты Рязанского государственного университета имени И. П. Павлова.

Акцию поддержали студенты Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, члены экологических и волонтерских организаций, а также работники префектуры Советского округа Рязани. Добровольцы собрали и вывезли на свалку более 160 кг мусора. В дальнейшем «эко-десантники» собираются очистить берег Орехового озера.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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