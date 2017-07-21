Добровольцы Рязани вывезли с двух солотчинских пляжей более 160 кг мусора

Эко-акция «Береговой десант» состоялась сегодня в районе двух пляжей на реке Солотча. Инициаторами стали студенты Рязанского государственного университета имени И. П. Павлова.

Акцию поддержали студенты Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, члены экологических и волонтерских организаций, а также работники префектуры Советского округа Рязани. Добровольцы собрали и вывезли на свалку более 160 кг мусора. В дальнейшем «эко-десантники» собираются очистить берег Орехового озера.

Источник: сайт администрации Рязани