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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Проезд по улице Грибоедова в Рязани закроют на двое суток для ремонта теплотрасс

19:11 / Актуально

На сайте администрации Рязани сообщается, что на улице Грибоедова вновь пройдет ремонт тепловой сети. Движение транспорта будет закрыто с 20.00 21 июля до 12.00 23 июля на участке от ул. Либкнехта до ул. Есенина.

На месте работ установят предупреждающие знаки, а само место ремонта огородят. Работы повлияют и на движение общественного транспорта. Автобусы №№23, 65, 66, 99, троллейбусы №3 от пересечения ул. Ленина с ул. Свободы будут следовать в прямом и обратном направлении до Театральной площади, далее по улице Есенина до пересечения с ул. Грибоедова, а затем по своим маршрутам. Троллейбусы №10 будут следовать прямо до пл. Свободы, в обратном направлении по обычному маршруту.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 20 июля 2017 года
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