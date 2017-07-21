В Рязани приступили к благоустройству парка имени Гагарина

Жители микрорайона Приокский, сотрудники предприятия «Точинвест», представители территорий общественного самоуправления «Магистраль» и «Приокский-3» дали старт социальному проекту «Безопасность и комфорт в родном городе»

Расчистка парка и обустройство в нем велопарковки стала его первой акцией.

– Глава региона Николай Любимов ставит задачи по созданию благоприятных условий жизни населения, улучшению качества городской среды, вовлечению рязанцев в благоустройство территорий общего пользования. Наш проект отвечает этим задачам, – рассказал его инициатор, руководитель направления по развитию внедорожной продукции АО «Точинвест» Сергей Матвеев.

Проект зародился, когда в начале июля рязанские активисты обратились к главе региона Николаю Любимову с предложением привести в порядок парк им. Гагарина с привлечением широкой общественности и получили поддержку инициативы. Таким образом, идея инициаторов объединила горожан в стремлении создать в микрорайоне современную рекреационную зону.

Помочь активистам пришли общественные экологические организации, представители общероссийского народного фронта. Кроме уборки мусора и сухих веток, рязанцы покрасили хозяйственные постройки парка, установили скамейки, силами коллектива «Точинвест» организована велостоянка.

По словам авторов проекта, благоустройство парка продолжится. Здесь появятся дополнительное оборудования детских и спортивных площадок, беседки для игр в шахматы и шашки, условия для катания на скейтбордах, роликах, велосипедах. Кроме того, планируется, что проект «Безопасность и комфорт в родном городе» найдет отражение и в других парках и скверах Рязани.