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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Вода и дерево

00:01 / РВ ТВ
Несколько остановок посреди лесного океана
Автор фото: Димитрий Соколов | Вода и дерево
Фото автора.

Клепиковский район. Просторный и живописный край лесов, рек, озер и болот. Летом он особенно притягивает путешественников со всех уголков страны. Эти места описывали в своих книгах Паустовский и Куприн. Константин Георгиевич рассказывал о них с любовью и восхищением, в прозе Куприна дикие мещерские уголки выглядят мрачно и таинственно, а люди, их населяющие, покорно несут бремя житейских трудностей в заболоченной местности.

«Остатки лесного океана», – пишет о Мещере Паустовский. Ныне леса и травы вновь обступают со всех сторон остатки полузаброшенных населенных пунктов, грозя поглотить их окончательно. Одна из таких деревенек – Сергеевка с каждым годом все глубже и глубже уходит в землю. Коренные жители давно уехали, и только летом сюда добираются редкие дачники. Путешественники из городов с любопытством осматривают покинутые избы, где сохранились настоящие русские печи. Потом их восторженные переговоры смолкают, и снова воцаряется тишина, нарушаемая хором лягушек на окрестных болотах. Здесь, в Сергеевке, жизнь почти иссякла сразу же после распада в конце 90-х годов сельскохозяйственных организаций. Добраться сюда можно только пешком.

Но встречаются на мещерских тропах и подлинные открытия. Одно из них – деревня Норино, живой памятник искусным зодчим и мастеровым лесного края. Почти на всех домах окна отделаны здесь затейливой резьбой. Такую память оставили о себе местные умельцы – мещеряки, которые занимались отхожим промыслом, а на досуге украшали наличниками фасады своих домов. К сожалению, ни с кем из них встретиться уже нельзя. Забываются их имена. Из старых мастеров назвали нам в деревне только Ивана Ивановича Пушкина, который сконструировал свою шерстобиту и приделывал моторчики к прялкам. А еще создавал эскизы наличников и делился ими с односельчанами.

Местный житель Никита Михайлович Власов вспоминает, что его сын Володя из-за этих наличников два года просидел в пятом классе. Очень уж увлекся мальчишка резьбой по дереву, и вместо уроков вечера напролет вырезал узоры. Теперь Владимир Никитьевич на пенсии и продолжает жить в домике с окнами, которые когда-то своими руками нарядил в деревянные кружева.

Две трети деревни населяют дачники. В места своих предков вернулась и москвичка Наталья Левина. Вместе с Мариной Шуваловой она старается активно влиять на благоустройство села. Жители обустраивают святой источник, пытаются остановить вырубку ближнего к роднику леса, привели в порядок противопожарные водоемы.

Потомки талантливых резчиков и сегодня продолжают удивлять приезжих. Вот такой фасад дома с двуглавыми орлами во всю стену встретился нам в соседнем селе Малахове.

Ну а настоящий колосс деревянного зодчества поджидает неутомимых путешественников на границе Касимовского и Клепиковского районов, в селе Китово. Нигде в Рязанской области, пожалуй, не встретишь деревянный храм таких размеров, как Троицкая церковь высотой 35 метров. Поражает в ней все – и чудом сохранившийся иконостас ХIХ века, сделанный, по-видимому, известным иконописцем Николаем Шумовым, и колокольня, и росписи на библейские сюжеты, выполненные на холстах, которые закрывают все стены и своды храма. Служит в нем молодой и немногословный батюшка, который спокойно взирает, как туристы жадно фотографируют внутри и снаружи. Наверное, это помогает им запечатлеть красоту церкви и уходящего летнего дня в своем сердце. А уже через час в холодные низины спускается туман, его клочки бродят по лугам, придавая всему вокруг волшебные очертания. И думаешь – как тихо, совсем беззвучно становится в тех деревнях, которые мы только что покинули.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 132 (5419) от 21 июля 2017 года
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