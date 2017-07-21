Старинное село известно богатой историей и героическими личностями

Здесь родились и выросли Герои Советского Союза Антонина Зубкова и Иван Гусев, прославившиеся в годы Великой Отечественной войны отвагой и решительностью, дважды Герой Советского Союза космонавт Геннадий Стрекалов.

Но героев, не получивших широкой известности, в Симеоне тоже немало, отвага и смелость ведь требуются не только в годы военных баталий, но и в повседневной жизни. Со старинным селом и его людьми довелось познакомиться нашему корреспонденту.

Как живете-можете?

Специалист Незнановского сельского поселения Мария Назина живет в Семионе. Работает в сельской администрации 11 лет. В селе знает практически всех, хотя сама и «не местная». Мария Дмитриевна давно уже стала для сельчан помощницей в решении различных вопросов.

Она с уважением и теплотой рассказывает о Семионе и односельчанах и – удивительно! – ни на что не жалуется. Вот только грустно ей оттого, что из села уехало много молодежи.

Началось это еще в 90-е годы. В наши же дни отмечается другая тенденция: в село, к родным истокам стали возвращаться потомки коренных семионовцев. Реконструируют обветшалые дома, обустраиваются, заводят живность. Есть примеры, когда появляются и новые жители, приехавшие сюда из других регионов. Их немного, но ведь приезжают!

Сегодня в Семионе постоянно проживает 332 человека. 176 человек трудятся, 113 – на пенсии, а вот юных жителей немного – чуть более сорока.

На базе некогда процветавшего колхоза им. Степана Разина теперь создано сельхозпредприятие «Семион-Агро», специализирующееся на выращивании различных сельхозкультур. Предприятие не только предоставляет местным жителям рабочие места, но и помогает решить различные проблемы. Например, два раза в неделю руководство хозяйства выделяет большегрузную машину для вывоза коммунальных отходов на полигон в Кораблино, предоставляет трактор с бочкой во время пожароопасного сезона, когда в окрестностях села возникают сельхозпалы.

– В этом году нас Бог миловал от такой напасти, – отмечает Мария Дмитриевна. – Но на случай пожара в селе создана своя добровольная пожарная дружина из 14 человек.

Если горит трава или дом, равнодушным никто не остается. И те, кто не входит в состав дружины, тоже всегда готовы помочь.

Проблема с питьевой водой, о которой порой говорят в других селах области, в Семионе тоже решается.

– У нас реализуется программа комплексного развития инфраструктуры сельских поселений с участием федеральных, областных и районных средств, и скоро появится водопровод. Первая очередь уже завершена. Сельчане надеются, что подрядчик не забудет и про благо­устройство. Работы по второй части строительства в ближайшее время будут выставлены на торги, и, возможно, к концу года все будет завершено. Вода из скважины, по заверению специалистов, очень хорошего качества,– итожит Мария Дмитриевна.

В тесноте, да не в обиде

В одном здании с сельской администрацией располагаются библиотека и клуб.

Заведующая клубом Лариса Андрусь рассказывает:

– Проводим праздники, концерты и дискотеки. Есть в клубе даже уголок старины. Здесь размещены предметы быта, рассказывающие о жизни селян. Экспонаты приносят сами жители. Кто колыбельку, кто чугунок, кто ларь. Есть даже старинная деревянная гармонь и инструмент для плетения лаптей – кочетыг (что-то вроде крючка), который вышел из употребления вместе с лаптями. В 2013 году на конкурсе передвижных клубных учреждений, посвященном Году музеев, Семионовский дом культуры в номинации «Забытые страницы малой родины – связующая нить времен» был удостоен диплома второй степени.

Библиотекарь Татьяна Евгеньевна Цыплакова старается поддержать интерес сельчан к чтению.

– Библиотечный фонд составляет чуть больше 4 тысяч экземпляров, и такое же число книг передано в дар дачниками и местными жителями. Наша библиотека никогда не пустует. Молодое поколение читает книги по школьной программе и «фэнтези», люди среднего и старшего возраста увлекаются историческими романами, для детей помладше у нас очень много сказок, – рассказывает Татьяна Евгеньевна. А еще замечает: практически всех дачников и новичков, прибывших на постоянное жительство, интересует история села и городища Толкино, которое находится неподалеку – между селами Незнаново и Семион на крутом берегу Прони.

Архивные данные и «белые пятна» истории

– Люди в наших местах селились чуть ли не с доисторических времен, это доказали ученые. На территории Толпинского городища, где сейчас стоит небольшая часовня, в начале прошлого века красовалась Пятницкая церковь – древнейший памятник архитектуры. По церковным описаниям, храм был сложен из белого камня. А еще раньше, до татарского нашествия, стояла крепость, которая, скорее всего, была форпостом, защищавшим южные рубежи от кочевников. Как называлась эта крепость, доподлинно неизвестно, но есть предположение, что на месте Толкинского городища располагался потерянный историей город Нериньск. Раскопки, проведенные на месте городища, подтверждают: жизнь здесь когда-то кипела. Археологами были обнаружены остатки жилищ, обломки керамики, найдены монеты и предметы быта.

На территории Семиона тоже проводились раскопки. Историки, ссылаясь на находки, установили, что здесь чуть ли не с эпохи неолита селились люди. Каменные наконечники стрел, топоров и другие атрибуты жизни поселенцев древних эпох долгое время хранили в местной школе, а потом они были переданы в Кораблинский краеведческий музей. Свидетельства эпохи татаро-монгольского нашествия также вошли в экспозиции музея. Есть мнение, что в период трехсотлетнего ига на территории Семиона располагалось что-то вроде торжища. Найдены были и гирьки, и чаши весов, и монеты, относящиеся ко времени правления разных татарских ханов,– рассказала Татьяна Евгеньевна.

По литературе, которую мне подобрала библиотекарь, я узнала, что первое официальное упоминание о селе Семион относится к ХVII веку. Село значится в перечне вотчин и селищ, переданных Семионовскому мужскому монастырю. Получается, что и название село получило от монастыря? В петровские времена монастырь «расформировали». А название села сохранилось. И вот что важно: статус местных крестьян, приписанных к монастырю, поменялся на статус государственных. Так что местные жители крепостными не были.

Другое дело, что пахотной земли у них было мало, а потому местные мужики уходили на заработки. Особенно, судя по собранным краеведом Виктором Антиповым историческим документам, славились семионовские плотники, которые в поисках работы добирались чуть ли не до Китая. Случались и трагичные периоды в жизни села. В их числе – пожар 1899 года, когда сгорело практически все село. Но семионовцы на гарях и пепелищах вновь отстроили село, и притом строго придерживаясь принципов линейного строительства…

Память народная

Носители памяти о недавнем прошлом села – ветераны войны и труда. Их в Семионе пятеро, и им давно уже за 90 лет. Старожилы утверждают: жители села бедными никогда не были.

– Земля у нас тут плодородная. Все растет, только работай, не ленись, и все будет, – заверила меня 90-летняя Антонина Петровна Маркелова. – В тридцатых-сороковых годах моя мама работала свинаркой. У нее было много трудодней. Всем, кто хорошо работал, выдавали хорошую зарплату натурпродуктом. Дисциплина в колхозе была налажена. Воровства не было. Мама хоть и была полуграмотной, но ее все уважали и избрали районным депутатом, – вспоминает Антонина Петровна.

Несмотря на преклонный возраст, женщина многое помнит из жизни села. Рассказывает, что в местном клубе по выходным обычно показывали кино, а потом устраивали танцы. На вечерки собирались не только семионовцы, но и жители окрестных сел.

– Как же весело было у нас! В праздники играл духовой оркестр, которым руководил Никифор Петрович Коровин. Играл оркестр на праздниках так, что все танцевали, а во время похорон так, что все плакали!

Не забыла она и день объявления войны, и годы ожидания победы.

Своими воспоминаниями поделилась и Нина Федоровна Никишина. Она лет на десять моложе Антонины Петровны, хорошо помнит, что село было многолюдным. С 1944 по 1956 годы здесь был центр Семионовского района. Школа, которая с 1934 года была семилетней, тогда стала средней. Окончив ее, Нина Федоровна уехала в столицу, где работала долгие годы, вышла замуж, получила жилье. Но в родное село вернулась, так как родительский дом в семье решено было не продавать. Дом отремонтировали, придав ему современный вид, подвели газ. По словам Нины Федоровны, все хорошо, только грустно, что ее ровесников, и тех, с кем она когда-то дружила или училась в школе, практически не осталось: «Все уже давно на бугре» (так местные называют кладбище)… Но Семион – село живое!

К родным местам

В числе тех, кто вернулся на малую родину, – Александр Теренин. В Семионе когда-то жил его прадед – хлебопашец Митрофан Иванович. В село со службы на крейсере «Варяг» сюда возвратился его дед – Василий Митрофанович. Путевку в жизнь получил его отец – Василий Васильевич.

На фотографиях, развешанных на стенах дома, – его прадед, дед и отец. Сам Александр Васильевич – кадровый офицер (генерал-лейтенант). Отечества, как и его предки, не посрамил. Достиг многого и по службе (имеет правительственные награды), и в личной жизни, и в творчестве (он автор ряда книг, член Союза писателей России). Рассказывает, что долгое время жил в крупных городах страны. В Семион приезжал, но мысли обосноваться здесь пришли как-то неожиданно, сами собой. Посетив однажды родину предков, Александр Васильевич сначала решил отремонтировать старый дом, потом построил рядом новый, возродил заброшенный сад, сохранив в нем старые яблони. По словам хозяина, некоторым больше ста лет. Знатоки садоводства отмечают отменный вкус плодов.

Со временем Александр Васил ьевич привез в Семион и супругу – Алину. Она быстро научилась управлять хозяйством, хотя и не предполагала прежде, что когда-нибудь сможет так увлечься фермерством. Рассказывает, что «начиналось все с одной козочки, одной курочки, и постепенно дошло до настоящего комплекса».

– Работы у нас много, но мне интересно. Пригодились знания по менеджменту и управлению персоналом, полученные когда-то в вузе. Порой и присесть некогда, но я стараюсь успеть как можно больше. За мной и дети тянутся. У каждой из дочерей есть свои кролики и курочки, за которыми они присматривают. Девочки дают своим питомцам имена, играют с ними и никогда не забывают покормить их и налить свежей воды в поилку, – говорит Алина Валерьевна.

Кто на новенького

Из «прижившихся» в Семионе приезжих – художница Ирина Чувашенко (творческий псевдоним Ирина Скит). Она любит Семион за живописность местных восходов и закатов, любит гулять по берегу Прони.

Работы Ирины поражают особым колоритом. Выполненные в различных техниках, они напоминают картины Микалоюса Чюрлёниса. Цветовые решения на полотне не только видятся, но как бы «звучат». Ирина говорит, что такой стиль и техника пришли с опытом творческой работы.

Интересна и история жизни Ирины, наполненная различными перипетиями, встречами, трагичными событиями, после которых, казалось бы, найти в себе силы для творчества смог бы далеко не каждый человек. Ирина смогла. Она продолжает творить, щедро делится своими знаниями и опытом.

Ее работы не раз были представлены в экспозициях на различных выставках в разных городах страны и за рубежом. Их охотно приобретают для частных коллекций.

А еще в Семионе живут и работают замечательный фельдшер Галина Терехова, ее однофамилица, учитель начальных классов филиала Пехлицкой средней школы Марина Терехова, почтальон Марина Кондрашина, освоившая в зрелом возрасте скутер, на котором она лихо ездит по улицам села, доставляя корреспонденцию адресатам. И еще много славных, добрых людей, трудом и заботами которых продолжается история села.