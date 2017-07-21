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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Мечта в линиях и пятнах

00:01 / Творчество
Художница Александра Николаенко помогает рязанцам познать себя через рисование
Мечта в линиях и пятнах

«Таланту – да!» – это не просто девиз. Это название студии, где любой человек забывает о своих проблемах и просто творит. Через несколько занятий ученики уже пишут яркие натюрморты и пейзажи, даже если ни разу не брали в руки краски. Вместе с радостными картинами люди получают чистое творческое удовольствие, учатся понимать самих себя и осознают, как лучше достичь своих целей.

Основательница студии Александра Николаенко уверена: жить ярче во всех смыслах может каждый. Ее собственная мечта тоже продолжает сбываться: в 2014 году ее проект студии рисования стал одним из лучших в «Школе молодежного предпринимательства», и сейчас дело активно развивается.

На просторах фантазии

 – Что для вас рисование: работа или творчество?

А.Н. – Жизнь! (Улыбается.) После школы мне было неважно, куда идти дальше – лишь бы рисовать. В итоге попала на заочное отделение филиала Ивановской текстильной академии и в том же году нашла работу мечты – художественная роспись тканей в фирме по производству одежды. Там я узнала много полезного о сочетании цветов и орнаментах и получила практические навыки дизайна. Я занималась росписью до 2010 года, а затем стала преподавать правополушарное рисование. Эта техника помогает развить способности, которые пригодятся во многих сферах жизни.

 – Как вы сами узнали о правополушарном рисовании?

А.Н. – О самой идее я прочла в Интернете. На первых моих занятиях мы вместе с учениками разбирали задания из книг Бетти Эдвардс. Позже я проходила другие курсы в мастерской ее ученика Стива Лестера. Затем училась цвету и правополушарному рисованию продвинутого уровня. Также изучала методики правополушарной живописи, живописи У-Син и другие. Теперь я веду уроки по всем этим направлениям, а также по арт-терапии. И, прежде чем что-то предлагать моим ученикам, проверяю практики на себе.

Правополушарная живопись учит радоваться творчеству и преодолевать страх неумения. А правополушарное рисование нужно для более четкого понимания основных законов рисунка. Сначала человек учится видеть контуры, потом – формы, соотношения и светотени, а в итоге – целостные образы. Классическая художественная школа делает упор на построение предметов и соблюдение пропорций, а получать радость от творчества человек должен как-то сам и потом. Многие, кстати, боятся именно ошибиться в пропорциях, потому что за эту часть мышления отвечает левое полушарие мозга, а оно – наш «контролер». Я стараюсь показать ученикам, что рисование – это удовольствие и интуитивный процесс. А после первых побед человек начинает задаваться вопросами техники рисования.

 – То есть правополушарная живопись в какой-то степени импрессионизм?

А.Н. – Да, это так. Живопись, идущая от эмоций, рождает целостные и очень индивидуальные картины, где настроения важнее деталей. Это помогает понять, чего ты на самом деле хочешь от жизни. Кстати, на начальный курс живописи в школу «Таланту – да!» чаще приходят женщины, а мужчины предпочитают начинать с графики, выбирая четкость и прорисовку.

Яркий бизнес

 – Почему вы решили открыть студию?

А.Н. – Я веду индивидуальные уроки рисования с 2011 года. Первое время я сама приходила к ученикам с материалами, но уже два с половиной года студия «Таланту – да!» размещается в ТЦ «Маяк». Количество курсов и техник постоянно растет. Расширяется и география: в летнее время я выезжаю с учениками на пленэры в Рязанскую область, однажды был выездной пленэр и в Санкт-Петербурге, а скоро в очередной раз собираюсь во Владимир с разовыми мастер-классами.

 – Вы пришли в «Школу молодежного предпринимательства» в 2013 году. Как видоизменялся ваш бизнес-проект на протяжении обучения?

А.Н. – Я занималась три месяца под руководством предпринимателей-практиков. Меня многому научили, в частности, пониманию реальных рязанских условий ведения бизнеса. Я до сих пор продолжаю реализовывать то, что запланировала тогда. Очень рада, что могу сама составлять свой график. Почти каждый день я провожу по несколько занятий и, если я хочу и могу работать больше, делаю соответствующее расписание – или, наоборот, беру паузу.

Портрет счастливого художника

 – Какие люди приходят учиться рисованию?

А.Н. – В основном, взрослые. Дети, как правило, и так свободны в своем творчестве – у них нет ощущений, что «так не рисуют». Для кого-то из учеников важно рисование и красивые картины своими руками, а для кого-то – самопознание и поиск путей реализации своих планов. С осени до весны в студии занимаются до 100 учеников, а летом занятия становятся реже, зато добавляются пленэры. Кроме того, в течение года я провожу групповые тематические мастер-классы – например, для сотрудников какой-либо организации или для посетителей мест отдыха.

Сейчас педагоги студии – это я и еще две преподавательницы по рукоделию и живописи. Одна из них, кстати, моя мама! (Улыбается.) Она всю жизнь работала врачом и очень любила рисовать. Я научила ее основам, и теперь она показывает другим свои авторские техники – например, смешиванию акварельной и гуашевой техник в одной картине. Мы даже ходим друг к другу на занятия!

Я открыла студию, чтобы помогать людям узнавать что-то новое о себе. Я считаю, что для женщины лучше вести небольшое дело и более близко общаться с коллегами, чем растрачивать себя на крупную корпорацию с большим количеством подотчетных сотрудников. «Камерный» бизнес помогает сохранить баланс эмоций. А в моем случае студия помогает мне не просто открывать новые грани творчества, но и переживать эту радость снова и снова с учениками. Во всем нужна гармония – и в творчестве, и в жизни!

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 132 (5419) от 21 июля 2017 года
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