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Выпуск № 132 (5419)
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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Ищу маму

00:01 / Ищу маму

Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

07-17-26 пятнадцатилетнего Виктора. Этот темноволосый, кареглазый подросток был не единственным ребенком в семье. Его отец находится в местах лишения свободы, мать лишена родительских прав. Виктор – очень самостоятельный, серьезный, трудолюбивый человек. Он очень общительный, хорошо учится, любит заботиться о младших детях. Со старшими и сверстниками Виктор очень доброжелателен. У него много увлечений – спортивные и компьютерные игры, активное участие во всех школьных мероприятиях. Анкета № 15000006.

07-17-24 Брату Виктора Руслану в ноябре исполнится восемь лет. Он такой же, как Виктор, кареглазый и темноволосый. Руслан тоже очень общительный и трудолюбивый мальчик. Любит заботиться о младших детях, со сверстниками и старшими вежлив и доброжелателен. Руслан – очень активный ребенок, любит играть в подвижные игры, увлекается и компьютерными играми. Анкета № 15000007.

07-17-27 Арсен – младший ребенок в этой семье. Мальчику в июне исполнилось шесть лет. Он такой же, как братья, кареглазый и темноволосый. Арсен – очень добрый, отзывчивый, общительный мальчик. У него хорошая память, он любит рисовать, с удовольствием участвует во всех школьных праздниках, заботится о младших детях, помогает старшим. А еще Арсен, как и все мальчишки в его возрасте, очень любит подвижные игры. Анкета № 15000008.

07-17-25 Даниилу в декабре исполнится пятнадцать лет, он был единственным ребенком в семье, но его мама умерла, отец лишен родительских прав. Сероглазый, светловолосый Даниил – очень общительный, доброжелательный парень, всегда готов прийти на помощь младшим детям, уважителен по отношению к старшим и взрослым. А еще Даниил любит играть в спортивные игры, особенно в футбол, с интересом играет в компьютерные игры. Анкета № 30000180.

07-17-31 Полине в январе этого года исполнилось тринадцать лет. В семье, где она родилась, были другие дети, но одинокая мама Полины лишена родительских прав. Кареглазая, темноволосая Полина – очень исполнительная, ответственная, добрая и общительная девочка. Она умеет и очень любит рисовать, охотно участвует во всех школьных мероприятиях. Она всегда прислушивается к мнению взрослых и быстро находит общий язык с ровесниками. Анкета № 14000023.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 132 (5419) от 21 июля 2017 года
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