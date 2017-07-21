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Выпуск № 132 (5419)
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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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Селу Исады – 800 лет!

00:01 / Праздник
22 июля в селе Исады Спасского района состоится праздник «Исадские зори: от древности до современности»
Селу Исады – 800 лет!

В 13.00 на стадионе около Исадской средней общеобразовательной школы начнется спектакль-игра «Бука» народного театра им. A.M. Романенко Спасского районного Дворца культуры. С 14.00 начнет работу детская игровая площадка.

В 14.30 для гостей праздника состоится выступление ведущего коллектива Рязанской области – народного духового оркестра Спасского районного Дворца культуры.

Торжественное открытие праздничных мероприятий – в 15.00.

На стадионе школы пройдет чествование ветеранов войны и труда старожилов с. Исады, молодоженов. Подарком для участников праздника будет выступление творческих коллективов Спасского районного Дворца культуры, экскурсии по достопримечательностям села.

В ходе праздника будут организованы выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества, детская игровая площадка, пункты питания участников.

В 18.00 на берегу Оки на площадке возле храма Воскресения Словущего начнется театрализованное представление «Храни себя, родимое село» в исполнении артистов Рязанского государственного областного театра для детей и молодежи, Рязанского областного музыкального театра, Марии Видяпиной, Светланы Жидковой, Дмитрия Лунева, ансамбля «Славяне».

Завершатся праздничные мероприятия концертной программой Рязанского государственного академического русского народного хора имени Евгения Попова.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 132 (5419) от 21 июля 2017 года
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