Приглашает фестиваль друзей «Рановское лето – 2017»

Праздник организован правительством Рязанской области и администрацией Ряжского муниципального района в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Рязанской области.
В фестивале примут участие представители и творческие коллективы муниципальных районов Рязанской области.
Гости мероприятия познакомятся с удивительной историей и самобытными традициями населенных пунктов рязанской земли в рамках презентаций сельских подворий, отведают национальные блюда. Смогут попробовать свои силы в спортивно-народной эстафете «Сила духа» и объединиться в «Хоровод традиций земли Рязанской».
Также в рамках фестивалях будут работать различные площадки: поэтическая концертная, спортивная, МЧС. В кулинарной мастерской всем желающим расскажут, как приготовить блюда.
Завершится фестиваль концертом народных и эстрадных песен самых ярких творческих коллективов муниципальных образований.