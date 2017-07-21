Приглашает фестиваль друзей «Рановское лето – 2017»

22 июля с 11.00 в поселке Добрая Воля Ряжского района Рязанской области на берегу реки Ранова пройдет фестиваль друзей «Рановское лето»

Праздник организован правительством Рязанской области и администрацией Ряжского муниципального района в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Рязанской области.

В фестивале примут участие представители и творческие коллективы муниципальных районов Рязанской области.

Гости мероприятия познакомятся с удивительной историей и самобытными традициями населенных пунктов рязанской земли в рамках презентаций сельских подворий, отведают национальные блюда. Смогут попробовать свои силы в спортивно-народной эстафете «Сила духа» и объединиться в «Хоровод традиций земли Рязанской».

Также в рамках фестивалях будут работать различные площадки: поэтическая концертная, спортивная, МЧС. В кулинарной мастерской всем желающим расскажут, как приготовить блюда.

Завершится фестиваль концертом народных и эстрадных песен самых ярких творческих коллективов муниципальных образований.