Энергичный «Электрон»

Своими победами подростковый картинг-клуб обязан тренеру Николаю Бурову

Даже в таком крупном и современном городе, как Новомичуринск, досуг подростков зависит от того, есть ли такие люди, которые готовы отдать ребятам свои силы, знания и свободное время. В городе энергетиков такой человек есть. Это основатель подросткового картинг-клуба «Электрон» Николай Васильевич Буров.

Так вышло, что в Новомичуринске он с первого колышка. Дело в том, что родители Николая Бурова – Василий Дмитриевич и Прасковья Николаевна – геодезисты. В 1968 году они первыми приехали на место будущего города в составе геологоразведывательной партии «МОТЭП». Так, в первом вагончике началась их жизнь и работа на новом месте – строительство флагмана энергетики – Рязанской ГРЭС и города-сада Новомичуринска.

Их сын Николай в 16 лет пошел работать в автотранспортную колонну №4 учеником автослесаря, затем стал водителем – на «ЗИЛе», возил бетон на строительство первой дымовой трубы. В армии Николай служил в спорт­роте, потому что уже тогда занимался автогонками. После армии возвратился на родное предприятие и от производства был направлен пионервожатым в 4 «А» класс Новомичуринской средней школы №1. С этого момента и началась его воспитательская деятельность, а точнее, занятия в каждую свободную минуту с подростками любимым автоспортом. В октябре 1982 года организованный им по месту жительства клуб был зарегистрирован как «Подростковый картинг-клуб «Электрон». Основной задачей клуба являлось вовлечение как можно больше подростков в систематические занятия спортом и рациональная организация их досуга.

Автоспорт дарит ребятам положительные эмоции, а достижения высоких результатов в спортивных соревнованиях – большой стимул для подростков. Они готовы проводить в клубе дни и ночи, снова и снова возиться со своими гоночными картами, готовить их к новым стартам. А там, глядишь, и общая культура подтягивается, и не до вредных привычек при таком активном образе жизни.

Вот уже 35 лет Николай Васильевич на добровольной основе и на личном энтузиазме продолжает свою работу в картинг-клубе, готовит подростков к жизни и службе в армии. Через его клуб за эти годы прошла не одна тысяча подростков. Именно поэтому он четыре раза избирался депутатом Новомичуринского городского совета. Клуб «Электрон» занимал призовые места в областных и российских соревнованиях по картингу. Николая Васильевича в городе знают и ценят его вклад в спортивные победы картингистов.

Юрий Петрусев,

г. Новомичуринск Фото автора (из архива)