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Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
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С дальним прицелом

00:01 / Спорт
Рязанские лыжники на соревнованиях чемпионата и первенства России по лыжероллерам в Воронеже завоевали пять медалей
С дальним прицелом

В Воронеже прошли старты чемпионата и первенства России по лыжероллерам. В пяти видах программы состязаний в четырех возрастных группах (мужчины, женщины, юниоры, юниорки) рязанцы собрали внушительный «урожай» наград.

В зачете чемпионата у нас одна медаль, но золотая, которую добыли Дмитрий Мысев и Сергей Ячков в спринтерской эстафете. В зачете первенства среди юниоров и юниорок в копилке рязанцев четыре награды: две серебряные (Арина Былинко в индивидуальной гонке свободным стилем на 17 километров и дуэт Иван Куляев / Дмитрий Скрыпников – в эстафете) и две бронзовые (Арина Былинко – в гонке с масс-старта на 14 километров классикой и Дмитрий Скрыпников в индивидуальной гонке свободным стилем на 17 километров). В командном зачете среди коллективов 28 регионов Рязанская область в чемпионате была седьмой, в первенстве страны – пятой.

Настоящим открытием состязаний в Воронеже стала 15-летняя лыжница из Шиловского района Арина Былинко. Будучи значительно моложе своих соперниц, она завоевала две медали первенства и еще в двух гонках была в шаге от пьедестала почета, заняв четвертые места. По решению тренерского совета сборной России Арина вошла в состав сборной России для участия в первенстве мира по лыжероллерам, которое пройдет в Швеции в начале августа.

– Специально к соревнованиям по лыжероллерам мы не готовимся. Лыжероллеры используем для подготовки к зимнему сезону, который для нас является главным. Ведущие лыжники мира и России часто успешно выступали в крупных состязаниях и на «летних» лыжах: чемпионаты мира по лыжероллерам в свое время выигрывали олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Евгений Дементьев, норвежка Марит Бьерген и другие. У двух этих видов спорта одинаковая специфика – функциональная подготовка, – рассказывает старший тренер сборной Рязанской области по лыжным гонкам Сергей Пирогов.

Погодные условия в центре России, в том числе и у нас в регионе, сейчас таковы, что лыжникам в поисках снега нужно надолго выезжать на Север, что весьма накладно в финансовом плане. На лыжероллерах же можно бегать гораздо больше времени в году, чем на лыжах. Только где готовиться лыжникам в Рязани? Трассы биатлонного комплекса «Алмаз», по отзывам тренеров, хотя имеют необходимую инфраструктуру, приемлемы только для массового спорта и для юных спортсменов.

– Здорово, что у нас построили биатлонный комплекс. Тем более здорово, что за счет средств спонсоров – побольше бы таких меценатов в спорте. Но для подготовки лыжников высокого уровня эти трассы не годятся: здесь нет такого перепада высот, который необходим для подготовки спортсменов высокого уровня, – считает Сергей Пирогов.

В окрестностях Рязани есть место, которое подходит по этим критериям для лыжного спорта высоких достижений. Это окрестности Семено-Оленинского – «рязанской Швейцарии». Здесь уже несколько лет работает горнолыжный центр, есть необходимая инфраструктура (гостиница, кафе, раздевалки), которую можно использовать.

У группы рязанских специалистов и энтузиастов лыжного спорта давно есть мечта построить в этом месте лыжероллерную трассу, уложив асфальтовую «ленту» вдоль лыжной трассы, которая на холмах «рязанской Швейцарии» уже оборудована и используется зимой. Здесь несколько лет тренирует своих воспитанников тренер-преподаватель СДЮСШОР «Олимпиец» Анатолий Бирюков. Тогда в Рязани из всех необходимых составляющих для «больших» лыж будет нужен только снег и необходимая температура воздуха. Кстати, снег в Семено-Оленинском могут сделать искусственным способом.

Александр Кащеев

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 132 (5419) от 21 июля 2017 года
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