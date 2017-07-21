13:33 МСК
Пятница
21 / 07 / 2017
Выпуск № 132 (5419)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 21 июля 2017 года
116

Помогли не только «стены»

00:01 / Спорт
Юные рязанские пилоты Яков Соколов и Федор Быконя оформили победный дубль на домашнем этапе российской картинговой серии Rotax Max
Помогли не только «стены»

На трассе автоспортивного комплекса «Атрон» прошли соревнования российской картинговой серии Rotax Max, в которой приняли участие и рязанские пилоты.

По традиции в первый день гоночного уик-энда был разыгран Кубок АСК «Атрон» – превью главного старта. Оба юных рязанца поднялись на пьедестал почета в своих дивизионах мини-машин: Яков Соколов на первую ступеньку класса «Rotax Max мини», Федор Быконя – на вторую класса «Rotax Max юниор».

Во второй день на АСК «Атрон» прошли главные старты – четвертый этап Кубка РАФ для «взрослых» классов Rotax Max и четвертый этап российской серии для «младших».

Для Якова Соколова гонка прошла по обычному для него в этом году сценарию: он выиграл и квалификацию, и оба заезда, и этап соревнований, упрочив свое лидерство в общем зачете дивизиона. У рязанца после четырех этапов 351 очко. Ближайшего преследователя – Леонида Хараша (Москва) – он опережает на 31 очко.

Сюжет соревнования у Федора Быкони получился лихо закрученным. В квалификации рязанец показал четвертый результат, хотя уступил лучшему времени на круге всего 0,08 секунды.

– В этом классе много равных по силам пилотов, потому очень высокая плотность результатов. Здесь любая ошибка может стоить не только позиции в гонке, но и места на подиуме, – говорит руководитель рязанской ­команды ОГБУ ДО «Ресурсный центр дополнительного образования», за которую выступают Соколов и Быконя, Александр Тазин.

В предфинале Федор финишировал вторым вслед за лидером общего зачета дивизиона Дмитрием Галицыным (Москва). Судьи оштрафовали москвича за наезд на белую линию в одном из виражей: Галицын переместился на второе место, Быконя – на первое. Финал же рязанец закончил на «чистом» первом месте, став победителем домашнего этапа.

Эта победа позволила рязанцу в общем зачете Кубка РАФ в классе «Rotax Max юниор» переместиться на пятую строчку. У него теперь 257 очков. Лидирует в дивизионе Дмитрий Голицын – 338 баллов.

Секрет двойного победного дубля юных рязанских пилотов не только в родных стенах, которые, как известно, помогают.

– Три недели мы в прямом смысле этого слова жили на «Атроне»: тренировались, настраивали машины. До главного старта Rotax Max – четвертого этапа серии – приняли участие в четырех гонках (двух – на Кубок АСК «Атрон», чемпионате ЦФО и этапе чемпионата России), которые прошли здесь, – рассказывает Александр Тазин.

Сейчас даже юным пилотам, чтобы побеждать в национальных соревнованиях по картингу, требуется профессиональный подход к делу. Один здесь в поле не воин: для успеха требуются серьезные усилия дружного коллектива родителей, механиков, тренеров, других членов команды. Да и самим юнцам в школьные каникулы приходится «пахать» за «баранкой» не по-детски. Овчинка выделки стоит: на кону не только награды Кубка РАФ и национальной серии, но и путевки на ROTAX MAX CHALLENGE GRAND FINALS 2017, который пройдет в Португалии 4 – 11 ноября.

Сезон в российской серии Rotax Max только-только пересек экватор.

Александр Кащеев
Фото автора

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 132 (5419) от 21 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

С дальним прицелом

Энергичный «Электрон»

Дети и взрослые в рязанском лагере сдавали нормы ГТО

С дальним прицелом
Рязанские лыжники на соревнованиях чемпионата и первенства России по лыжероллерам в Воронеже завоевали пять медалей
Дистанции огромного размера
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Мягкая сила
Роскачество привносит в регион новые стимулы для товаропроизводителей
Юрий Евстифеев
Общество
Определили приоритеты
Состоялась рабочая встреча главы региона Николая Любимова и председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Рязанское качество
Разработанный в правительстве региона знак вручили лучшим товаропроизводителям области
Вячеслав Астафьев
Общество
Выборы: честно и открыто
Член Центризбиркома России Николай Левичев побывал с рабочей поездкой в Рязанской области
Людмила Иванова
Общество
Неделя глазами экспертов
Собеседник
Андрей Минаев, ректор РГУ имени С.А. Есенина: «Мы работаем на регион»
Крупнейший вуз укрепляет свои позиции в образовательном пространстве области
Ирина Сизова
Читатель - газета
В родных стенах
В начале июля в РГУ имени С.А. Есенина на встречу, приуроченную к 40-летию окончания вуза, собрались выпускники факультета русского языка и литературы 1977 года
Читатель - газета
Анонимно и бесплатно
Читатель - газета
Поможем вместе
Сестрам Ксюше и Кристине – 11 и 6 лет. С рождения девочкам поставлен диагноз – детский церебральный паралич
Ольга Драган
РВ ТВ
Созвездие искусных мастеров
Одним из центров ювелирного промысла средневековья, возможно, была Старая Рязань
Димитрий Соколов
Стиль жизни
Воплощение фантазий
Для занятия творчеством возраст вовсе не помеха – в этом убеждена 81-летняя жительница города Спасска
Ольга Драган
Знаю, что делаю
Дорожный рабочий
Сергей Викторович Носов, ООО «ТехноГрупп»:
Татьяна Клемешева
Знаю, что делаю
Свадебный регистратор
Римма Александровна Никитина, территориальный отдел ЗАГС №4 по городу Рязани:
Татьяна Клемешева
Земляки
Поздравляем!
Земляки
Заметки о фестивале А.П. Аверкина
Земляки
Тих мой край…
Земляки
В этом мире я только прохожий…
Общество
Школьники поставят кукольные спектакли в музее Есенина
Спорт
Энергичный «Электрон»
Своими победами подростковый картинг-клуб обязан тренеру Николаю Бурову
Праздник
Селу Исады – 800 лет!
22 июля в селе Исады Спасского района состоится праздник «Исадские зори: от древности до современности»
Праздник
Приглашает фестиваль друзей «Рановское лето – 2017»
22 июля с 11.00 в поселке Добрая Воля Ряжского района Рязанской области на берегу реки Ранова пройдет фестиваль друзей «Рановское лето»
Ищу маму
Ищу маму
Экология
Туризм в гармонии с природой
Чего не хватает нашим нацпаркам и заповедникам для привлечения туристов
Татьяна Железнова
Творчество
Мечта в линиях и пятнах
Художница Александра Николаенко помогает рязанцам познать себя через рисование
Татьяна Клемешева
Азбука потребителя
Наш главный продукт
Хлеб на столе у россиян всегда на первом месте. Он прочно держит лидерство среди социально значимых продуктов потребительской корзины
Михаил Скрипников
Точка на карте
Семион
Старинное село известно богатой историей и героическими личностями
Лада Петрова
Фотовзгляд
Душистый путь
Каждая дорога летом – со своим запахом и настроением
Татьяна Клемешева
РВ ТВ
Вода и дерево
Несколько остановок посреди лесного океана
Димитрий Соколов
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы